Нур-Султан, , 12:36 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 896 633 человека, сообщили 26 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Казахстана лидирующие позиции по вакцинации занимает Алма-Ата, где прививку поставили 181,6 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 121,8 тыс., в Нур-Султане и Карагандинской области — по 89,2 тыс. Второй компонент вакцины получили 166 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 апреля в регионах Казахстана началась вакцинация препаратом QazVac. Казахстанский препарат уже получил министр здравоохранения республики Алексей Цой.