Москва, , 12:34 — REGNUM Стало известно о том, что после покраски (перекраски Суперджетов «Аэрофлота» в ливрею «России») самолетов на Ульяновском заводе, с бортов отслаивается краска особенно в районе закрылков и предкрылков. Мы обработали 183 происшествия с ЛКП (лакокрасочным покрытием) с 1 января 2020 года по настоящее время. Ранее инциденты с отслоением краски были и у суперджетов «Аэрофлота» после покраски в Ульяновске.

Отслоение краски начинаются с 17 декабря 2020, что совпадает со временем передачи и перекраски бортов. С 17 декабря 2020 по настоящее время Росавиацией зафиксировано 17 «сколов» ЛКП на самолётах авиакомпании «Россия». За период с 1 января 2020 по настоящее время у других авиакомпаний подобных инцидентов не фиксировалось или фиксировалось не больше одного.

Вообще Ульяновский завод по покраске обещает чудеса. Сроки вдвое меньше, цена ниже, чем у «буржуев», плюс «чудо лак» снижает аэродинамическое сопротивление и расход топлива на 3%. Интересно, когда эти волшебные технологии достигнут Ульяновского автозавода, который по покраске один из худших в мире. А история с отслаиванием была бы незначительна, если бы после таких повреждений не существовал большой риск отстранения борта от полетов для осмотра комиссией (ведь под каждым повреждением может скрываться трещина) и дополнительных убытков от простоя для авиакомпании.

Хотя, если отбросить «теорию заговора», эти отслоения могут быть и плодом повышенной тревоги авиакомпании «Россия». Ранее мы встречали такой «статистический скачок» на «шинах» авиакомпании «Победа».

«Вообще борт может простаивать еще и потому, что некому отписать замечание пилота, так как самолёт вне базы, нет инженерно-технического персонала в другом порту и т. д .и т.п.» — пишет наш подписчик. Для любопытных. Отслоения обычно «замазываются» специальным лаком или закрываются специальным скотчем с «номером дефекта». На безопасность полетов не влияет ни малейшим образом.