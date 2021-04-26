Калуга, , 12:52 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша считает неуместным и неправильным ставить вопрос о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте в условиях, когда пандемия и рост цен ударили по доходам людей. Об этом руководитель региона сообщил в социальных сетях.

«Вопрос повышения стоимости проезда сейчас активно обсуждается в регионе, есть обращение по этому поводу перевозчиков. Да, общественный транспорт требует модернизации. Прежде всего, для повышения безопасности, комфорта и удобства пассажиров. И серьезные шаги в этом направлении уже сделаны. Новые возможности для продолжения этой работы мы можем получить за счет объявленных президентом страны в послании федеральному собранию инфраструктурных проектов», — написал Владислав Шапша .

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге управление Калужского троллейбуса предложило городским властям поднять стоимость проезда. По мнению перевозчиков, реальная себестоимость проезда, согласно текущим расценкам на энергоносители и комплектующие для ремонта, в Калуге составляет 28 рублей по троллейбусам и 35 — по автобусам. Тем не менее, повысить тариф планируется до 22 и 25 рублей соответственно. Вопрос о повышении цен в общественном транспорте планируется рассмотреть на заседании городской думы Калуги 28 апреля.

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