Самара, , 12:34 — REGNUM Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областного Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что в связи с этим по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Порывы ветра до 18 метров в секунду сохранятся до вечера текущего дня.

Отмечается, что ночью 27 апреля столбик термометра по области может упасть до отметки — 3 °C, днем 27 апреля в регионе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха может прогреться до 14 °C

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей.