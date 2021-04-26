Одесса, Украина, , 12:32 — REGNUM В Одесской и Николаевской областях Украины прошли военные учения с участием артиллерии. Об этом сообщила 26 апреля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

«В Одесской и Николаевской областях подразделения отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова командования морской пехоты ВМС ВСУ провели тактико-специальные занятия по приведению подразделений в боевую готовность», — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, артиллеристы тренировались защищать морское побережье от высадки морского десанта: выдвигались маршем в определенные районы, проводили подготовку к поражению целей, проводили межпозиционные перемещения и т.п.

Как сообщили в пресс-службе минобороны Украины, украинские силовики примут участие в учениях «Восточное Средиземноморье 2021» совместно с турецкой армией.

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