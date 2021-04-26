Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Большая часть лесных пожаров, произошедших в Свердловской области с начала 2021 года, возникла из-за пала сухой травы и выжигания пойм рек. Об этом заявил директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин на пресс-конференции.

По словам Лежнина, из-за указанных причин произошло около 90% таких инцидентов. Всего с начала 2021 года зарегистрировано 80 лесных пожаров.

Средняя площадь пожаров уменьшилась в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 16 муниципалитетах Свердловской области введён противопожарный режим.

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