Берлин, , 12:40 — REGNUM Германия рассматривает строящийся газопровод «Северный поток — 2» с точки зрения энергобезопасности, но не с точки зрения давления на Россию. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил опубликованном 26 апреля в интервью порталу t-online.

По оценке Берлина, отметил Маас, проект газопровода имеет смысл с точки зрения энергетической политики, хотя его нельзя рассматривать независимо от поведения Москвы. Вместе с тем его стали чаще объявлять способом для урезонивания России.

«Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть», — сказал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии не раз подчёркивали экономическое значение проекта «Северный поток — 2». По состоянию на конец марта газопровод был достроен на 95%.

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