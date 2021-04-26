Красногорск, , 12:32 — REGNUM Оформление выплат школьникам и многодетным семьям, которые поручил произвести президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, на территории Подмосковья должно быть удобно и понятно для населения. Об этом 26 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Ключевым событием прошлой недели было послание нашего президента Федеральному собранию РФ. Чувствительные темы должны быть реализованы социальным блоком. Все, что касается выплатам школьникам, многодетным семьям, — все должны получать поддержку», — сказал глава региона.

При этом процесс получения выплат должен быть максимально удобным для населения. Для этого возможность подачи заявки на получение средств должна быть доступна в цифровой форме, подчеркнул губернатор.

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