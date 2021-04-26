Москва, , 12:31 — REGNUM По предварительным данным, в столице России на Пасху ожидается температура воздуха ниже климатической нормы, а также временами будут возможны кратковременные заряды дождей. Об этом 26 апреля рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Предварительно заливейнейших дождей 2 мая не ожидается, возможно, проглянет солнце. Дождь будет скорее зарядами, а так, чтобы, как в прошлую субботу, целый день льет, такого мы не ждём», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик добавила, что температура воздуха в этот день будет ниже климатической нормы и уточнила, что то, насколько она будет ниже нормальных значений на данный момент является открытым вопросом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 26 апреля ожидается небольшое потепление.