Грозный, , 12:21 — REGNUM В Чечне появились киоски с книгами, которые может взять для чтения любой желающий. Они установлены в Грозном по инициативе министерства культуры республики. Книги для чтения можно абсолютно бесплатно брать, читать и возвращать обратно, сообщили в ведомстве.

Цель создания уличных библиотек — вызвать интерес жителей Грозного к чтению. Для создания библиотечных фондов сформирован список самых популярных изданий в России и за рубежом, а также изучен спрос вузовских библиотек.

«Чтобы поддержать интерес и развитие в нашей республике культуры чтения, мы придумали уличные библиотеки. Граждане могут найти и взять на время почитать любую понравившуюся книгу в специальных стеклянных книжных киосках, которые расположены по всему городу», — написала в своем Instagram первый заместитель министра культуры Чечни Айшат Кадырова.