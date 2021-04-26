Краснодар, , 12:21 — REGNUM Краснодарский суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины, признанного виновным по статье о шпионаже. Об этом сообщили 26 апреля в центре общественных связей ФСБ России. Гражданин соседнего государства признан виновным в попытке вывезти из России запасные части к зенитно-ракетному комплексу С-300.

Как установлено следствием и судом, осуждённый в мае 2021 года получил задание от сотрудника службы внешней разведки Украины Петра Хоменко приобрести в России запасные части для ЗРК С-300, ему было выдано на эти цели 163 тыс. долларов. Запасные части планировалось затем передать украинской государственной компании «Укроборонсервис» через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года он был задержан.

«Определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставлен без изменений и вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А. В. за совершение преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Решением суда он приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ФСБ.

По решению суда денежные средства, выделенные службой внешней разведки Украины на приобретение запчастей для военной техники, обращены в доход государства.