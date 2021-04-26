Сеул, , 12:36 — REGNUM В первом квартале 2021 года Южная Корея столкнулась с 212 импортными ограничениями со стороны 26 торговых партнёров на фоне растущего протекционизма. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA).

Согласно опубликованным данным, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года число ограничений возросло на пять.

Отмечается, что 212 импортных ограничения включают в себя: 159 антидемпинговых пошлин, десять компенсационных тарифов и 43 защитные меры, такие как расследование подозрительных действий.

Известно, что больше всего ограничений было введено на импорт стали и металлов (103 ограничения), химической продукции (45 ограничений), изделий из пластика и резины (24 ограничения), текстильной продукции (14 ограничений).

Наибольшее количество ограничений на импорт южнокорейских товаров установили США (44 ограничения). За ними следуют Индия (27 ограничений), Китай и Турция (по 16 ограничений, Канада (13 ограничений), Таиланд и Австралия (по восемь ограничений), Бразилия (семь ограничений).