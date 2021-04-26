Бейрут, , 12:25 — REGNUM Представлен первый электромобиль Quds Rise, собранный на ливанском предприятии. Об этом сообщает агентство AFP.

Модель ливанского электрокара была разработана компанией EV Electra, главой которой является палестинский бизнесмен ливанского происхождения Джихад Мохаммед.

«Это первый автомобиль местного производства», — сообщил Мохаммед на премьере электрокара на автостоянке к югу от Бейрута.

Ожидается, что в конце 2021 года в Ливане будет запущено производство Quds Rise. В год планируется выпускать до 10 000 автомобилей. На авторынке ливанские электрокары появятся в 2022 году. Стоимость автомобиля составляет 30 000 долларов (2 246 595 рублей).

Глава компании EV Electra планирует установить около сотни зарядных станций в Ливане. При этом в Ливане на данный момент разгорелся экономический кризис. Многие жители со времен окончания гражданской войны вынуждены пользоваться частными генераторами.

Ранее руководство компании Honda сообщило о планах по завершению производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году.

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