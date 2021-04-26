Тамбов, , 12:20 — REGNUM В Тамбовской области 26 апреля подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области был зарегистрирован 31 тыс. 321 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 28 тыс. 758 пациентов, в том числе 14 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 465 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.