Нижний Новгород, , 12:19 — REGNUM За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о восьми летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3130 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля в регионе выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 192 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 113 273 случаев.