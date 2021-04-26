Душанбе, , 12:19 — REGNUM Несколько участков границы между Афганистаном и Таджикистаном осмотрел генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, сообщили в пресс-службе Организации.

Генсек ОДКБ ознакомился с обустройством пограничной инфраструктуры и оснащением военнослужащих пограничных войск Таджикистана. Зась также навестил в госпитале женщину, раненную огнем с территории Афганистана, и посетил мемориал воинам-пограничникам.

Станислав Зась посетил Таджикистан по приглашению президента республики Эмомали Рахмона в рамках подготовки проекта межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы.