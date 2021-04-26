Уфа, , 12:24 — REGNUM Должность парк-менеджера могут ввести в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщила советник главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова на оперативном заседании в правительстве региона.

Она сообщила, что в Башкирии очень часто уборкой территорий и техническим обслуживанием парков занимаются одни организации, культурные мероприятия готовят другие организации, а монетизацией территорий вообще никто не занимается. Отсутствие единого хозяина территорий, который бы координировал работу всех служба, приводит к некоторым проблемам, отметила Сарапулова.

В связи с этим предлагается ввести в Башкирии должность парк-менеджера, либо из существующих структур, либо по принципу бизнес-шерифов.

«Эта должность должен обеспечивать принцип «единого окна». Этот человек должен регулярно обходить территорию, проверять управляющие компании, которые ее обслуживают, создавать событийный календарь и решать все возникшие вопросы», — сообщила Сарапулова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что девять городов Башкирии вошли в список городов с комфортной городской средой, который был составлен Минстроем РФ.