Новосибирск, , 12:18 — REGNUM В детских садах Новосибирской области с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

«Сегодня подготовим письмо. В детских садах предлагаем оставить работу дежурных групп. Не для всех работников будут выходные — это сотрудники коммунальных служб, правоохранительных органов, тех кто будет работать», — рассказал «НГС. Новостям» министр.

Кроме того, из-за дополнительных выходных в школах региона могут сократить летние каникулы.

«Что касается школ — муниципалитетам напишем, чтобы они скорректировали учебные планы в связи с тем, что четыре рабочих дня у нас выпадает. Поэтому, возможно, придётся внести в документы изменения в связи с окончанием учебного года. Но это не коснётся выпускных классов», — уточнил глава регионального минобра.

По словам Федорчука, учебный год может стать длиннее на один-два дня, «но каждый муниципалитет будет сам принимать решение».