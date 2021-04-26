Москва, , 12:16 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту издевательств над пациенткой одной из московских больниц, сообщает 26 апреля пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным СК, в мессенджерах распространили видео, «на котором медсестры московской больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары». Следователи начали проверку и установили, что пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение.

Следователи осмотрели место происшествия, установили лиц, которые обладают сведениями о происшествии, провели выемку документов. Были опрошены руководство больницы и медицинский персонал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).