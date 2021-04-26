Волгоград, , 12:22 — REGNUM Взыскать сумму убытков с регионального управления Россреестра в пользу жительницы Волгограда постановил Ворошиловского районного суда города. Ведомство допустило ошибку в данных, из-за чего женщине пришлось обращаться к платному юристу, сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Волгоградка обратилась в суд с иском о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Региональный Росреестр предоставил в налоговую службу документы о якобы отчуждении женщиной в 2019 году имущества, принадлежащего ей на праве собственности. Из выписки ЕГРН следовало, что правообладателем спорного объекта недвижимости стало иное лицо. Истец заявила, что никаких действий по отчуждению имущества не предпринимала и не давала на это согласия. Для восстановления нарушенного права женщине пришлось обращаться к услугам платного юриста.

Росреестр подтвердил, что в записях ЕГРН в отношении спорного объекта недвижимости возникла техническая ошибка и она была исправлена. Суд постановил частично удовлетворить иск и взыскать с Росреестра в пользу волгоградки 20 тысяч рублей понесённых убытков, 460 рублей за оплату сведений из ЕГРН и 800 рублей за оплату государственной пошлины.

Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.