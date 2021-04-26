Чебоксары, 26 апреля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В чувашском Алатыре сотрудники межрайонной прокуратуры, которые находятся в построенном более 100 лет назад купеческом доме, получат новое здание. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики

Epp.genproc.gov.ru Бывший купеческий дом в Алатыре, где располагается прокуратура. Фото пресс-службы прокуратуры Чувашии

В надзорном ведомстве отмечают, что в Алатыре начато строительство нового здания для прокуратуры, где накануне «под фундамент заложили капсулу с посланием потомкам». В ходе торжественного мероприятия прокурор Чувашии Андрей Фомин напомнил, что из Алатыря родом первый генеральный прокурор СССР Константин Горшенин. По словам руководителя ведомства, в настоящее время, а Алатырской прокуратуре работает «крепкий, слаженный коллектив, который добросовестно выполняет все задачи».

Новое здание, в котором будет располагаться межрайонная прокуратура, строится на центральной улице Алатыря. Его планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Напомним, что подрядчик (общество «Строймонтажизоляция») был определён в феврале 2021 года. Стоимость контракта составляет 26 470 320 рублей.

Отметим, что в настоящее время работники прокуратуры находятся в бывшем каменном купеческом доме (конец XIX века), который является объектом культурного наследия регионального значения. Он был взят под охрану государства в октябре 1990 года.