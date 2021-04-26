26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В китайской сети продолжаются обсуждения неисправностей автомобилей Tesla, а также возможного слежения их за пользователями.

Цинь Шихуан, , 13:15 — REGNUM Правозащитники не только «оттоптались» на автомобиле Tesla, но, возможно, наступили на больные мозоли разработки «умных» автомобилей. Как определить надежность «умных» автомобилей? Обеспечивают ли они конфиденциальность данных? В чьих руках они находятся? Если обращать внимание только на пиар, невозможно добиться серьезного системного прогресса в отрасли, а сфера потребления заплатит еще более высокую цену. Чтобы решить эту проблему, вся отрасль должна преодолеть барьер, иначе «тормоза отрасли» не сработают, говорится в репортаже китайского телеканала CCTV.

Tesla

Публикация стала реакцией на скандал, когда владелица автомобиля Tesla забралась на крышу автомобиля этой марки на автовыставке в Шанхае — таким образом она решила привлечь внимание к проблеме неисправности систем автомобилей, игнорируемой компанией. Первоначально компания отказывалась признавать за собой какую-либо ответственность, однако затем пообещала разобраться в ситуации. Пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим мнением касательно данной ситуации.

«Я, наконец, понял суть. Все автомобили-электромобили представляют собой хранилище электронных данных. Где эти данные хранятся? Проблемы с работой компьютера возникают всегда, так же как и наши офисные компьютеры часто выходят из строя, как быть в таких ситуациях? Это фундаментальный вопрос, который имеет жизненно важное значение для общественной безопасности, защиты потребителей и развития предпринимательства всего общества в будущем», — заявил пользователь «Жасмин в стакане».

Tesla model 3 Carlquinn

Другой пользователь отметил, что проблема безопасности автомобилей Tesla — это прежде всего вопрос безопасности человеческих жизней. Неважно, это американская компания или какая другая, нужно выяснить проблему и дать решение потребителям.

«Базы данных автомобилей иностранных марок — за границей, и государство не имеет полномочий контролировать и управлять ими. Что, если пользователи возят с собой немного личных вещей во время движения машины, в то время как автомобили собирают все виды информации для внутренней разведки?» — задался вопросом еще один пользователь

Очень многие комментаторы уверены, что прежде всего все инструменты отслеживания, встроенные в автомобили Tesla, нужны для слежки, но никак не для улучшения безопасности машины, как об этом заявляется производителем.

«Соединённые Штаты — это мошенник и вор, а американские компании — это инструмент для проникновения в китайские секреты и нанесения вреда китайскому народу. Наиболее характерными инструментами являются Apple и Tesla», — считает пользователь «Применение технологии биометрической идентификации по отпечатку пальца».

Трафик в Шанхае

Пользователи сошлись во мнении, что все данные иностранных компаний должны подлежать внутреннему надзору на территории Китая, поскольку ежедневно десятки тысяч автомобилей Tesla собирают данные в дороге.

При этом Tesla отказывается предоставлять файлы данных из соображений из соображений конфиденциальности. Это само по себе неправильно и подозрительно, а также требует вмешательства государства.

«Tesla должна открыть исходный код своего системного кода и обратиться за профессиональным анализом, чтобы выяснить, проблема ли это в автомобиле или в водителе», — добавил «Жив и невиновен 0304».