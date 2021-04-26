Цинь Шихуан, 26 апреля 2021, 13:15 — REGNUM Правозащитники не только «оттоптались» на автомобиле Tesla, но, возможно, наступили на больные мозоли разработки «умных» автомобилей. Как определить надежность «умных» автомобилей? Обеспечивают ли они конфиденциальность данных? В чьих руках они находятся? Если обращать внимание только на пиар, невозможно добиться серьезного системного прогресса в отрасли, а сфера потребления заплатит еще более высокую цену. Чтобы решить эту проблему, вся отрасль должна преодолеть барьер, иначе «тормоза отрасли» не сработают, говорится в репортаже китайского телеканала CCTV.
Публикация стала реакцией на скандал, когда владелица автомобиля Tesla забралась на крышу автомобиля этой марки на автовыставке в Шанхае — таким образом она решила привлечь внимание к проблеме неисправности систем автомобилей, игнорируемой компанией. Первоначально компания отказывалась признавать за собой какую-либо ответственность, однако затем пообещала разобраться в ситуации. Пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим мнением касательно данной ситуации.
«Я, наконец, понял суть. Все автомобили-электромобили представляют собой хранилище электронных данных. Где эти данные хранятся? Проблемы с работой компьютера возникают всегда, так же как и наши офисные компьютеры часто выходят из строя, как быть в таких ситуациях? Это фундаментальный вопрос, который имеет жизненно важное значение для общественной безопасности, защиты потребителей и развития предпринимательства всего общества в будущем», — заявил пользователь «Жасмин в стакане».
Другой пользователь отметил, что проблема безопасности автомобилей Tesla — это прежде всего вопрос безопасности человеческих жизней. Неважно, это американская компания или какая другая, нужно выяснить проблему и дать решение потребителям.
«Базы данных автомобилей иностранных марок — за границей, и государство не имеет полномочий контролировать и управлять ими. Что, если пользователи возят с собой немного личных вещей во время движения машины, в то время как автомобили собирают все виды информации для внутренней разведки?» — задался вопросом еще один пользователь
Очень многие комментаторы уверены, что прежде всего все инструменты отслеживания, встроенные в автомобили Tesla, нужны для слежки, но никак не для улучшения безопасности машины, как об этом заявляется производителем.
«Соединённые Штаты — это мошенник и вор, а американские компании — это инструмент для проникновения в китайские секреты и нанесения вреда китайскому народу. Наиболее характерными инструментами являются Apple и Tesla», — считает пользователь «Применение технологии биометрической идентификации по отпечатку пальца».
Пользователи сошлись во мнении, что все данные иностранных компаний должны подлежать внутреннему надзору на территории Китая, поскольку ежедневно десятки тысяч автомобилей Tesla собирают данные в дороге.
При этом Tesla отказывается предоставлять файлы данных из соображений из соображений конфиденциальности. Это само по себе неправильно и подозрительно, а также требует вмешательства государства.
«Tesla должна открыть исходный код своего системного кода и обратиться за профессиональным анализом, чтобы выяснить, проблема ли это в автомобиле или в водителе», — добавил «Жив и невиновен 0304».