Ярославль, 26 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Звание «Почётный гражданин Ярославля» в 2021 году планируют присвоить генеральному директору ЗАО «Межавтотранс» Роберту Бестаеву. Проект решения об этом поступил в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общественная палата Ярославской области Роберт Бестаев

Кандидатуру Бестаева одобрила городская комиссия по символам и наградам. Роберт Иванович Бестаев родился в 1941 году. Окончил Ярославский педагогический институт. Является действительным членом Российской академии транспорта. Президент Ярославского автотранспортного союза, член правления Российского автотранспортного союза. Как признанный эксперт в отрасли, Роберт Бестаев принимает участие в разработке законов, связанных с автотранспортной деятельностью, состоит в рабочих группах Госдумы РФ и Минтранса.

В 2020 году почётным гражданином Ярославля стал председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов, инвалидов войны и военной службы Александр Каменецкий.