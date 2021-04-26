Киев, , 12:16 — REGNUM С критикой в адрес властей Украины, которые по наущению Запада разрушает образовательную систему страны и одобряют сокращение числа вузов, выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Его слова 26 апреля приводит пресс-служба украинской оппозиционной политической партии.

«Власть по наущению Запада продолжает разваливать отечественную систему образования. Всемирный банк объявил о выделении Украине шестилетнего займа в размере $200 млн на якобы «реформирование» высших учебных заведений, которое по факту должно свестись к аудиту всех вузов и колледжей с последующим закрытием тех, которые не подпадут под некие стандарты «прозрачности» и «эффективности», — приводит пресс-служба слова политика.

Также Медведчук отметил, что будут сокращены именно государственные вузы, в результате чего доступа к высшему образованию будут лишатся в первую очередь одаренные молодые люди страны из малообеспеченных семей и льготные категории молодежи.

При этом он указал, что, закрывая отечественные высшие учебные заведения, правительство приняло постановление, которое разрешает зарубежным вузам, за исключением российских, открывать филиалы на Украине.

«Российские институты и те вузы, конечными собственниками которых являются граждане РФ. <…> Им открыть свои филиалы на Украине не позволят даже при наличии высокого международного рейтинга», — указал украинский политик.

Кроме того, Медведчук напомнил, что в 2015 году Киев взял на себя обязательство перед МВФ сократить численность не только вузов, но также и школ, в результате чего их стало на 2700 меньше — 14 900, притом, что число учащихся средних образовательных учреждений возросло почти на полмиллиона.

В связи во всем вышеуказанным, Медведчук подчеркнул, что начавшаяся при президенте Украины Петре Порошенко образовательная реформа свелась к банальным оптимизациям и сокращениям, а пришедшая на смену власть нынешнего президента страны Владимира Зеленского «с удвоенным рвением продолжила этот псевдореформаторский процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения следует изменить или найти другой формат урегулирования конфликта в Донбассе.