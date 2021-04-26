Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разыскивают 13-летнего подростка, который ушел из дома 23 апреля и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Ребенок может заниматься попрошайничеством. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ленобласти В Санкт-Петербурге разыскивают 13-летнего подростка

С заявлением о пропаже своего 13-летнего сына в полицию Кировского района Петербурга вечером 25 апреля обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что несколько часов назад ушел из дома ее 13-летний сын Афонин Никита Юрьевич.

Приметы: рост 146 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза, высыпания на лице. Был одет: синяя куртка в зелено-коричневых полосках, синие ботинки, серая шапка.

«По информации матери, подросток может заниматься попрошайничеством, как на улицах, так и в общественном транспорте», — уточнили в полиции.