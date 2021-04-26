Москва, , 11:56 — REGNUM Об этом в ходе президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Более 100 студентов десяти вузов активно включаются в перевод документов Токийского военного трибунала. Мы понимаем всю серьёзность этой работы. Там ещё много тёмных пятен», — сказал Фальков.

По его словам, данный перевод важен для юристов и будущих специалистов в области права: «Здесь и история, и юриспруденция. Тогда формировались многие нормы. Мы делаем это частью образовательного модуля, это большая и важная работа».