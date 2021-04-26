Москва, , 11:56 — REGNUM Предложение заместителя председателя Государственной думы РФ Ирины Яровой ввести дисциплину «Моя Россия» в начальных школах вызывает недоумение, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова.

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«На первый взгляд идея неплохая. Однако вопрос к словам Яровой про ситуацию с изучением истории Великой Отечественной войны детьми. По ее мнению, школьники изучают её впервые в старших классах. Это говорит о том, что человек просто не знает, что происходит в школах или лукавит», — отметила Захарова.

«Сегодня дети говорят о различных праздниках, а также истории России с детского сада. Есть школы, в который организованы музеи. Учителя не только истории, но и классные руководители проводят со школьниками мероприятия, на которых ребята узнают что-то новое про Великую Отечественную войну. Есть проекты, в которых участвуют дети. А какие потрясающие выступления, приуроченные к знаковым датам, готовят в школах. Не стоит забывать и про исторические темы в рамках других предметов», — пояснила она.

По её словам, сегодня дети достаточно загружены в школе. Более того, есть дополнительное образование, которое отнимает немало времени. «Поговорите с родителями и детьми, они расскажут, что нужно образованию в России. Слишком много у нас инициатив для красного словца стало. Нужно не вводить новые дисциплины, а навести дисциплину в школе», — добавила Захарова.