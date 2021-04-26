Липецк, , 11:56 — REGNUM В Липецкой области 26 апреля подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 29 тыс. 583 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 26 тыс. 812 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 116 — за последние сутки.

639 человек скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.