Владикавказ, , 11:55 — REGNUM В Северной Осетии в 2021 году будет выделено более 25 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов и семей участников Великой Отечественной войны. Субсидии будут распределены между двумя участниками войны и 18 семьями ветеранов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам врио министра строительства и архитектуры Константина Моргоева, список из 20 получателей субсидий будет утвержден и денежные средства поступят получателям. Необходимые согласования проект закона уже прошел.

Напомним, в 2020 году в Северной Осетии было выделено 13,8 млн рублей для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В конце декабря было дополнительно выделено еще 23,918 млн рублей. На эти средства улучшены условия проживания 19 семей, в которых имеются инвалиды и вдовы участников войны.