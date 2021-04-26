Таллин, , 11:54 — REGNUM Сотрудники посольства России в Эстонии провели уборку территории военно-морского памятника на мысе Юминда, посвящённого трагическим событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила страница посольства в социальной сети Facebook. Представители дипкорпуса России таким образом участвовали в международной акции «Прибалтийский субботник», цель которой — приведение в порядок мемориалов советским воинам в канун Дня Победы 9 мая.

Мемориал на мысе Юминда создан в память о погибших во время эвакуации основных сил Балтийского флота и сухопутных войск из Таллина в Кронштадт в последние дни августа 1941 года. Скульптурная композиция состоит из памятного камня, возле которого располагается гранитная мемориальная табличка, а также заграждения из разряженных морских мин.

Эта морская операция стала одним из трагичных эпизодов начала Великой Отечественной войны: ценой огромных потерь советские моряки все же смогли спасти большую часть боевых кораблей, которые позже приняли участие в обороне Ленинграда.

К акции «Прибалтийский субботник» могут присоединиться все желающие. Для этого нужно выбрать одно из мест захоронения воинов Великой Отечественной войны на территории стран Прибалтики и убрать территорию вокруг него.