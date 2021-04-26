Курск, 26 апреля 2021, 11:52 — REGNUM В Курской области 26 апреля зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе было выявлено 36 тыс. 152 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 33 тыс. 774 пациента, в том числе 105 — за последние сутки.
Скончались 689 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.