Курск, , 11:52 — REGNUM В Курской области 26 апреля зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 36 тыс. 152 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 33 тыс. 774 пациента, в том числе 105 — за последние сутки.

Скончались 689 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.