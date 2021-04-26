Саратов, , 11:56 — REGNUM В Саратовской области зарегистрированы еще два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 26 апреля, жертвами COVID-19 стали 922 жителя региона.

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По данным облминздрава, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались одна женщина и один мужчина в возрасте 72 и 73 лет.

Число активных больных за сутки возросло на 49 и на сегодняшний день составляет 4514 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области задумались об открытии круглосуточных пунктов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. По мнению министра здравоохранения Олега Костина, необходимо проработать новые направления организации вакцинальной кампании, максимально удовлетворив потребность населения в этом.

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