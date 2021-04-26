Горно-Алтайск, , 11:50 — REGNUM Прокуратура выявила нарушения трудовых прав педагогических работников в трёх районах Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в Усть-Коксинской школе 24 учителя не получили выплаты за классное руководство в январе 2021 года.

Общая сумма задолженности превысила 146 тыс. рублей. Выплаты были произведены лишь после вмешательства прокурора.

В Улаганском районе были выявлены нарушения «в части неправомерного включения в минимальный размер оплаты труда компенсационных и стимулирующих выплат, неначисление доплаты за квалификационную категорию». Представления по этому поводу были внесены руководителям Детской школы искусств им. А.Г. Калкина и Балыктуюльской СОШ.

«По протестам прокуратуры Майминского района приведены в соответствие 13 приказов о приеме на работу педагогических работников в связи несоответствием их существенным условиям трудового договора», — отметили в прокуратуре.