Иркутск, , 11:50 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 27 апреля местами по области ожидается северо-западный ветер 15−18 м/с.

«Во время неблагоприятных погодных явлений возрастает риск обрыва линий связи и электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов. Кроме того, возникает вероятность мгновенного распространения огня на большие площади в случае пожога сухой растительности на приусадебных участках», — предупреждают спасатели.

Тем временем, синоптики отмечают: температура ночью составит +2,-3°С (при прояснении — 8,-13°С), днём будет +7,+12°С (местами +2,-3°С). В Приангарье ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега (ночью в горах южных районов небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Приангарье демонстрирует всю последнюю неделю.

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