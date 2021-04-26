Ереван, , 11:52 — REGNUM Закон о внесении изменений в избирательный кодекс Армении, согласно которому теперь в республике выборы будут проходить по пропорциональной системе, подписал спикер Национального собрания (парламента — ред.) страны Арарат Мирзоян. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба армянского парламента.

«Спикер парламента Арарат Мирзоян подписал конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Армении», — говорится в сообщении.

При этом 1 апреля Национальное собрание Армении одобрило законопроект о переходе от так называемой рейтинговой к пропорциональной системе. После этого данный документ поступил на подпись к президенту страны Армену Саркисяну, однако последний заявил, что он не будет подписывать данный закон и при этом не обратится в Конституционный суд с запросом о соответствии новации основному закону.

По конституции Армении, в случае, если президент республики не подписывает одобренный парламентом закон и не делает при этом обращения в КС, его может подписать спикер Национального собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с занимаемого им поста.