Новосибирск, , 11:46 — REGNUM Мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть на XVIII съезде партии заявил, что современная международная ситуация похожа на ту, что сложилась в 1930-е годы прошлого столетия, когда страна была окружена недружественными государствами. Он предложил съезду выйти с инициативой национализации активов, принадлежащих США, странам ЕС и НАТО.

«Давайте перейдем к решительным действиям. Это будет по-марксистски, это применялось в Чили, на Кубе, в Панаме — и всегда в этом случае Штаты вставали на дыбы. Это прием из «политэкономического самбо», — приводятся слова Локтя на сайте регионального отделения партии.

Локоть призвал перейти от слов к делу и нанести таким образом ответный удар, «потому что санкции недооценивать нельзя, они весьма болезненны для нашей экономики».