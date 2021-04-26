Чебоксары, , 11:46 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 55 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 26 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 тыс. случаев заражения SARS-Co-2, в том числе за последние сутки — 55.

Выздоровели в республике 21 848 пациентов, что составляет 91% от общего числа подтверждённых случаев заражения инфекцией. Из них за сутки вылечились 45 пациентов.

Также в Чувашии COVID-19 стал причиной смерти ещё шестерых человек. Всего в регионе умерли 1352 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава Чувашии Олег Николаев сделал первую прививку от COVID-19, заявив, что «самочувствие хорошее».

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