Джакарта, , 11:44 — REGNUM Военный аналитик Ридзван Рахмат заявил, что затонувшая в Индонезии подводная лодка была слишком перегружена, сообщает Sindonews.

На борту затонувшей в Индонезии подводной лодки Nanggala-402 находилось 53 человека. По словам аналитика, максимальная вместимость подводной лодки такого класса — 40 человек.

Ридзван Рахмат добавил, что подводной лодке было более 40 лет. Это одна из самых старых в мире подлодок, которые используются сегодня. Судно также не предназначено для погружения на глубину более 230 метров.

«Типичный жизненный цикл военно-морской подводной лодки составляет в среднем от 30 до 35 лет», — пояснил Ридзван Рахмат.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии и премьер-министр страны выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Индонезии.

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