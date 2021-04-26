Казань, , 11:55 — REGNUM В Татарии по состоянию на 26 апреля подтверждено 20 310 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 38 жителей, днем ранее — 35 человек. Выздоровели за все время 17 383 пациента, за сутки выписались пятеро. Всего произошли 455 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новых жертв заболевания за сутки не зафиксировано. Активными больными на сегодняшний день числятся 2472 пациента.

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Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 18 жителям, 20 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 12 носителей вируса, 16 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

Как сообщало ИА REGNUM, в России новые случаи выявлены заражения коронавирусом по данным на 26 апреля выявлены в 82 регионах, при этом 13,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли от коронавирусной инфекции 356 человек, полностью выздоровел 6631 ковид-пациент.

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