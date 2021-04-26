Москва, , 11:45 — REGNUM В России следует развивать систему телемедицины. Об этом 26 апреля заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Морозов («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий отметил, что данная работа продолжается и предложил на законодательном уровне закрепить использование элементов искусственного интеллекта в медицине. Также он обратил внимание на необходимость создания детских медицинских центров.

«Детские центры — мы просим взять эту ситуацию на особый контроль. Организация таких центров позволит сконцентрировать ресурсы и кадры и оптимально маршрутизировать пациентов», — подчеркнул Морозов.

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