Сеул, , 11:44 — REGNUM Компания Hyundai перенесла выпуск трёхрядных кроссоверов Hyundai Creta, которые получили название Alcazar. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai India.

Первоначально запуск кроссовера был запланирован на 29 апреля 2021 года. Однако из-за всплеска случаев COVID-19 в Индии начало производство было перенесено на май. Цены и комплектации также будут объявлены к концу мая 2021 года.

Новинка будет выпускаться в шести — или семиместном исполнении. Колесная база у Alcazar удлиненная на 150 мм и достигает 2760 мм.

Экстерьер модели выделяется новой радиаторной решёткой, иным передним бампером и новым задним стеклом. Изменилась и корма кроссовера. Там появились новые фонари и более вытянутая задняя дверь. Вместо 17-дюймовых колесных дисков, которые стоят у Creta, новинка получила 18-дюймовых легкосплавные диски.

Напомним, Alcazar в Индии будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным двигателем.

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