, 11:42 — REGNUM Соединённые Штаты и Североатлантический альянс не обращались к российской стороны с просьбой оказать содействие в выводе войск из Афганистана, в том числе разрешить наземный и воздушный транзит военных грузов через российскую территорию. Об этом 26 апреля заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Нет, пока не обращались», — сказал в беседе с ТАСС Кабулов.

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Как сообщало иа, ранее президент США Джозеф Байден отмечал, что соблюсти оговоренный соглашением, достигнутым бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), срок до 1 мая и вывести из Афганистана всех своих военнослужащих «будет тяжело». Поэтому американский лидер планирует завершить вывод войск к годовщине терактов 11 сентября, из-за которых «США вступили в самую длительную войну».

В марте государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединённые Штаты окончательно выведут свои войска из Афганистана только после согласования с союзниками по Североатлантическому альянсу.