Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM С началом весны уже 138 человек в Петербурге обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Среди пострадавших — 26 детей. На территории Петербурга произошло только 12% случаев (16 человек), остальные — на территории Ленинградской области и других регионов РФ, куда выезжают петербуржцы.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 26 апреля начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

В Петербурге угроза укусов клещей наиболее высока в периферийных и пригородных районах — Приморском, Петродворцовом, Пушкинском, Красносельском, Колпинском и Курортном. Пик активности клещей и обращений укушенных к медикам ожидается с середины мая по середину июня. Но один из видов клещей наиболее активен в конце лета и начале осени.

К настоящему времени в 2021 году случаев заболевания клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом пока не отмечено.

Прививаться от клещевых инфекций наиболее правильно еще осенью, но при необходимости можно сделать прививку и весной. Чхинджерия призвала всех, кто часто выезжает в лесные массивы или работает на таких территориях, сделать прививку. Соответствующей вакцины в Петербурге достаточно.

«Интервал между прививками должен составлять две недели, и затем, после второго введения вакцины, необходимо, чтобы тоже прошло еще две недели, чтобы выработался иммунитет, и в этот период необходимо избегать контакта с лесом, чтобы не столкнуться с клещами», — сказала представитель петербургского управления Роспотребнадзора.

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