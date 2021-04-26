Самарканд, Узбекистан, , 11:41 — REGNUM Двухнедельный карантин введен во всех школах и детских садах Самарканда. Об этом заявил пресс-секретарь городского хокимията (администрации) Абдужаббор Пулатов на брифинге.

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение связано с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом. Обучение в школах возобновят с 10 мая.

Отметим, по состоянию на 26 апреля в Узбекистане выявили 89 335 случаев заражения коронавирусом, в том числе 328 — за минувшие сутки. Наибольшее число новых носителей коронавируса обнаружено в Ташкенте — 174, Ташкентской области — 67, Самарканде — 43.