Уфа, , 11:42 — REGNUM Более 500 свалок намерены ликвидировать в текущем году в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщил министр природопользования и экологии региона Урал Искандаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в настоящее время в Башкирии почти заполнены пять мусорных полигонов: их остаточная вместимость составляет меньше двух процентов. Эти полигоны расположены в городах Салават, Стерлитамак, а также в Кармаскалинском и в Уфимском районах.

Искандаров отметил, что согласно законодательству РФ, собственники и арендаторы полигонов должны их рекультивировать. При этом в Башкирии они не спешат это делать. В связи с этим нужно привлекать к решению данного вопроса сотрудников прокуратуры и Управления Росприроднадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 марта текущего года в Башкирии необходимо ликвидировать более двух тысяч стихийных свалок.