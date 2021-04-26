Чита, , 11:38 — REGNUM Минфин Забайкалья направил порядка 31,4 миллиона рублей на строительство многоквартирных домов для детей-сирот. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, жилье будет построено в Борзе и посёлке Ясногорск Оловяннинского района.

«Отмечу, что это средства не только федерального, но и краевого бюджетов», — уточнила чиновнца. Всего на строительство сиротского жилья в Забайкалье планируется направить 766 миллионов рублей, из которых свыше 86 миллионов рублей — средства краевого бюджета. В 2021 году жилищный вопрос смогут решить порядка 280 детей-сирот региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Забайкалья на 2021 год удвоена сумма средств, предназначенных для приобретения жилья для детей-сирот.

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