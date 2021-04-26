Москва, , 11:38 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявлено 2687 носителей коронавирусом, сообщает 26 апреля оперативный штаб столицы.

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«Подтверждено 2687 новых случаев заражения, госпитализировано 892 человека, скончались 55 пациентов», — рассказали в штабе.

За сутки московские врачи выписали 1125 ковид-пациентов. Всего количество выздоровевших почти достигло почти 985 тысяч человек.

Оперативный штаб напомнил, что москвичам с симптомами ОРВИ нужно вызвать врача и оставаться дома.