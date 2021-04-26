Воронеж, , 11:38 — REGNUM В Воронеже 25-летняя женщина погибла от отравления угарным газом, её родители также получили отравление. Следственные органы начали проверку, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Тело молодой женщины было обнаружено утром 26 апреля в одном из домов на улице Ленинградской областного центра. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.

46-летняя мать погибшей женщины была госпитализирована с признаками отравления окисью углерода, 52-летнему отцу оказана медицинская помощь.

СК начал проверку — следователи находятся на месте происшествия. Предстоит установить обстоятельства ЧП, его причины.