Москва, , 11:39 — REGNUM В России взаимодействие в сфере медицины выстраивается не только по вертикали — от федеральных органов к региональным и муниципальным, но и на уровне взаимоотношений между субъектами РФ. Об этом 26 апреля заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Морозов («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам парламентария, горизонтальное взаимодействие между регионами отмечается на уровне системы оказания первичной медицинской помощи. Причем речь идет не только об обмене опытом между субъектами РФ.

«Многие субъекты формируют соглашения с соседями по ДТП, ЧП, санитарной авиации, сокрой помощи. Надо продолжать», — завил Морозов.

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