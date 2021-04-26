Томск, 26 апреля 2021, 11:36 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения 16-летней девочки возбуждено в Томской области (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в региональном следственном управлении СКР.
По предварительным данным, 23 апреля девочка вышла из сельской средней школы и не вернулась домой. Поисковые мероприятия были организованы незамедлительно. Девочку нашли.
Дело расследует следственная группа под руководством заместителя руководителя Шегарского межрайонного следственного отдела.
Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области двух мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве денег.
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